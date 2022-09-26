Красногорск, , 16:56 — REGNUM Главам муниципальных образований Подмосковья необходимо активнее вести разъяснительную работу с населением относительно частичной мобилизации. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, тема мобилизации активно поднимается не только в обществе, но и среди руководителей предприятий и касается критически важных специальностей, которые работают на тех или иных фабриках, заводах.

«Здесь также даны были разъяснения главам, в индивидуальном порядке все ответы на интересующие вопросы просим вас давать, а также уделять внимание диалогу с предприятиями», — сказал Воробьев.

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