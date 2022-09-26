Красногорск, 26 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Главам муниципальных образований Подмосковья необходимо активнее вести разъяснительную работу с населением относительно частичной мобилизации. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, тема мобилизации активно поднимается не только в обществе, но и среди руководителей предприятий и касается критически важных специальностей, которые работают на тех или иных фабриках, заводах.

«Здесь также даны были разъяснения главам, в индивидуальном порядке все ответы на интересующие вопросы просим вас давать, а также уделять внимание диалогу с предприятиями», — сказал Воробьев.