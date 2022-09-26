26 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 18:22 — REGNUM Статья в журнале Atmospheric research, согласно которой специалисты Северо-Кавказского федерального университета совместно с другими российскими учеными и коллегами из Объединённых Арабских Эмиратов разрабатывают новую технологию вызова осадков из облаков, вызвала бурный интерес в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Василий Суриков. Шаман (фрагмент). Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1893

Речь идёт о том, чтобы добиться выпадения осадков, оказывая воздействие на фронтальные облака, которые возникают при встрече тёплых и холодных воздушных масс. Учёные ставят перед собой две основные задачи: первая — это сделать так, чтобы из имеющихся облаков пошёл дождь, а вторая — добиться долгоиграющего эффекта, чтобы осадки достигли областей засухи или лесных пожаров, не растеряв по пути основную часть водной массы.

«Шаманы эту технологию много веков используют! Многофункциональный бубен называется», — шутит Хаку Т.

Многие пользователи были воодушевлены такой новостью. Люди уже начали грезить о том, как учёные будут вызывать дожди там, где они очень нужны, спасая регионы от засухи, а также от лесных пожаров, что актуально не только для России, но и для других стран.

«А что, классная идея! Так можно будет сделать сухие регионы более плодородными в плане урожая сельхозкультур», — пишет Ирина К.

«Действительно очень полезная технология, которая поможет в засушливых районах планеты», — поделилась своим мнением Лера Б.

«Вот это, конечно, хороший будет прорыв, если всё-таки достигнут договорённостей», — считает Аксинья З.

Часть людей полагает, что такие разработки говорят о том, что Россия вскоре будет впереди планеты всей в научном плане.

«Что там кто-то на Западе заявлял про отсталость и изоляцию России? Посмотрите, мы договариваемся с ОАЭ, а разрабатывать будем технологии по управлению погодой!» — указывает Кирилл В.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

«То есть уже скоро погодой управлять будем? Неплохо! Можно, пожалуйста, изобрести такую технологию, чтобы в Сибири холодно больше не было? Вот урожаи-то попрут!» — написала Мелания К.

Ряд пользователей отреагировал на разработки учёных с тревогой, ведь властители науки пытаются вмешаться в естественный порядок вещей.

«Как бы эффект бабочки не сработал, чтобы нашим детям потом не пришлось иметь дело с катастрофическими последствиями», — обращает внимание Марсель Х.

«Нельзя портить закономерность природных явлений! У нас и так катастрофа с глобальным потеплением. Сперва нужно как следует изучить это всё, прежде чем применять, чтобы не испортить природный цикл», — считает Kevin S.

«Если где-то прибыло, значит, где-то в другом месте убыло. По-моему, это даже ребёнок знает. Если начнём заливать пустыни, тогда где-нибудь могут вовсе перестать идти дожди», — опасается Алексей П.

Нашлись и те, кто уверены, что прогресс должен идти вперёд, но в первую очередь он должен помогать человечеству, не став при этом его гробовщиком.

«Если это не навредит природе, то я очень буду рада. У нас вот дождей по 2-3 месяца летом не бывает, трещины в плодородной земле, как в пустыне, ладонь можно легко просунуть. К тому же сильные суховеи сдирают почву, превращая её в пыль. Уже который год где-то льют страшные ливни, затопляя территории, деревни и сёла уходят под воду, а где-то полыхают пожары от засухи и неурожай, изматывающая жара», — отметила Марина П.

Напомним, 26 сентября журнал Atmospheric research опубликовал статью, согласно которой специалисты Северо-Кавказского федерального университета совместно с другими российскими учеными и коллегами из Объединённых Арабских Эмиратов разрабатывают новую технологию вызова осадков из облаков.