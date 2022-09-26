Гавана, 26 сентября 2022, 16:57 — REGNUM На Кубе подвели итоги голосования за новый Семейный кодекс, в рамках которого предусмотрена легализация однополых браков, сообщает 26 сентября администрация президента Кубы.

Гавана, Куба
Гавана, Куба
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За новый Семейный кодекс проголосовали 66,87% участников плебисцита, против — 33,13%. Кодекс признает законность однополых браков и позволит таким семьям усыновлять детей.

Также будет разрешено суррогатное материнство, которое должно быть ограничено исключительно бесплатной формой помощи паре, неспособной к деторождению.

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