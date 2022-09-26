Гавана, 26 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. На Кубе подвели итоги голосования за новый Семейный кодекс, в рамках которого предусмотрена легализация однополых браков, сообщает 26 сентября администрация президента Кубы.

Unuudur.com Гавана, Куба

За новый Семейный кодекс проголосовали 66,87% участников плебисцита, против — 33,13%. Кодекс признает законность однополых браков и позволит таким семьям усыновлять детей.

Также будет разрешено суррогатное материнство, которое должно быть ограничено исключительно бесплатной формой помощи паре, неспособной к деторождению.