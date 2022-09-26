Алексей Колчин,
26 сентября 2022, 18:47 — REGNUM В Екатеринбурге и окрестностях 26 сентября выпал снег. Буквально за час установился снежный покров.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Снегопад в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM