Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В военном комиссариате Фрунзенского района Санкт-Петербурга отправили очередной автобус с гражданами, призванными в ходе частичной мобилизации. Корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем этих проводов, на которые пришли семьи, близкие и друзья мобилизованных.

Проводы мобилизованных Татьяна Титаева © ИА Regnum

Двор военкомата был полон людьми. Все они стояли маленькими группами и общались. Изредка можно было увидеть плачущих женщин, дети обнимали отцов или просто были рядом. Мобилизованные пришли с сумками, многие взяли с собой различные вещи, которые могут пригодиться в армии.

«Мне пришла повестка. Отправляюсь с тревожным настроением. Уклониться не даёт совесть. Пришла повестка — значит надо. Близкие также тревожно отнеслись. Хотел отправиться налегке, в итоге собрал две сумки на всякий случай: носки, трусы, мыльно-рыльные принадлежности, поесть», — поделился один из мобилизуемых.

Однако общее настроение в момент ожидания не было тревожным. Многие улыбались, шутили, подбадривали друг друга, возможно, чтобы отвлечься от плохих мыслей и настроить себя на позитивный лад.

В какой-то момент на территории двора появился организатор и дал сигнал, что пора садиться в автобус. Все спокойно проследовали к нему. Кто-то включил на телефоне «Прощание Славянки», марш, написанный Василием Агапкиным в начале XX века. Тут и там раздавались подбадривающие возгласы.

«Мы все пойдём друг за друга», — крикнул один из мобилизованных.

Его слова нашли поддержку и у других. Женщины желали свои мужчинам вернуться живыми и здоровыми. Мужчины обещали. Один из них пошутил, что мы ещё себе пару квартир в Киеве присмотрим.

Пришло время проститься с близкими и зайти в автобус. Этот момент стал очень волнующим и тяжёлым для многих. Детский плач зазвучал как нож по стеклу, плакали женщины, слёзы были и у мужчин.

«Мы любим вас, давайте, пацаны», — кричали провожающие.

Они подбадривали мобилизуемых. Им хлопали, кричали и свистели в ответ. Один из мужчин, что провожал сегодня товарища, повторил несколько раз: «Боже, храни автобус».

Люди не расходились вплоть до того, как водитель не сдвинулся с места и не уехал с места проводов. Многие снова зарыдали навзрыд.

Напомним, что частичная мобилизация объявлена в РФ 21 сентября 2022 года. В рамках неё призовут порядка 300 тыс. человек со всей России.

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