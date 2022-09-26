Саратов, 26 сентября 2022, 17:00 — REGNUM Из резервного фонда правительства Саратовской области планируют выделить 10 млн рублей. Субсидии направят на поддержку кинотеатров по организации сеансов для подрастающего поколения, сообщает 26 сентября региональное министерство культуры.
Объявлен конкурс на предоставление субсидий организациям кинематографии для проведения кинопоказов в целях патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи.
Деньги кинотеатрам поступят по результатам конкурсного отбора. В дальнейшем для учащихся образовательных учреждений организуют бесплатные кинопоказы фильмов патриотической и исторической направленности.
ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области кинотеатры вынуждены отменять некоторые киносеансы в связи с падением посещаемости. Руководители учреждений обратились за поддержкой.
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