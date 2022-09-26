Саратов, 26 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства Саратовской области планируют выделить 10 млн рублей. Субсидии направят на поддержку кинотеатров по организации сеансов для подрастающего поколения, сообщает 26 сентября региональное министерство культуры.

ИА REGNUM Кино - в массы!

Объявлен конкурс на предоставление субсидий организациям кинематографии для проведения кинопоказов в целях патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи.

Деньги кинотеатрам поступят по результатам конкурсного отбора. В дальнейшем для учащихся образовательных учреждений организуют бесплатные кинопоказы фильмов патриотической и исторической направленности.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области кинотеатры вынуждены отменять некоторые киносеансы в связи с падением посещаемости. Руководители учреждений обратились за поддержкой.

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