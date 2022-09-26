Таллин, 26 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН на Генеральную ассамблею в качестве официального лица делегации Эстонии. Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews со ссылкой на главу МИД Белоруссии Владимира Макея.

Цитата из видео «Обращение о мирных переменах Светлана Тихановская» пользователя YouTube «Страна для жизни» Светлана Тихановская

Как указал Макей, Минск не отслеживает «подобного рода вояжи, гастроли», но получил информацию о том, что Тихановская включена в состав официальной эстонской делегации и находится в ООН. По словам министра, Минск не рассматривает политика «как какую-то значимую для белорусской действительности фигуру, хотя ее значимость пытаются создать на Западе».

Белоруссия выразила возмущение действиями Эстонии, которая не только привезла Тихановскую на Генассамблею ООН в составе своей делегации, но таким образом предоставила ей трибуну якобы от имени белорусского народа, отметил Макей.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что такие действия эстонской стороны не останутся без ответа. В связи с этим было принято решение сократить диппредставительство в Эстонии, отозвать посла для консультаций в Минск.