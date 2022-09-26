Вашингтон, 26 сентября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy’s планирует нанять более 41 тысячи новых работников в преддверии предстоящего сезона праздников, сообщает 26 сентября Reuters.

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Руководство сети универмагов заявило, что новые сотрудники востребованы в магазинах Macy’s, Bloomingdale’s и Bluemercury, а также для работы в цепочке поставок и колл-центрах.

Для сравнения, в прошлом году к праздничному сезону Macy’s наняла примерно 76 тысяч работников, причем около 48 тысяч были специально привлечены для работы в праздничный сезон, а остальные занимали постоянные должности.

Напомним, что ранее в этом месяце финансовый директор Macy’s Адриан Митчелл рассказал, что, компания ожидает, что в этом году американцы ранее обычного начнут покупать подарки к рождественским праздникам.