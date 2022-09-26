Якутск, , 16:50 — REGNUM Власти Якутии рассматривают возможность продления налоговых льгот для бизнеса на 2023 года, об этом в ходе прямой линии 26 сентября заявил глава республики Айсен Николаев.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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В условиях санкционного давления в Якутии в 2022 году были снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения — с 6% до 1%. Льготой воспользовались 25 тыс. субъектов малого предпринимательства. При этом поступления по УСН не сократились, а наоборот увеличились на 36%.

«Для нашей республики бизнес важен, как отрасль экономики, где заняты десятки, даже сотни тысяч человек. Бизнес, несмотря на все сложности, выплачивает заработную плату людям. Я очень признателен предпринимателям, они в этих тяжелых условиях работают достойно. Я малый бизнес всегда поддерживал, и буду поддерживать. Буду убеждать правительство поддержать малый бизнес, сейчас не время ускоренными темпами поднимать налоговую нагрузку», — подчеркнул Николаев.

В Якутии действует целый комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях санкционного давления. Помимо налоговых льгот предприниматели могут получить льготное микрофинансирование и поручительство, кредитные каникулы, субсидирование части расходов — для тех, кто занимается производством местной продукции. Возмещаются расходы на модернизацию и приобретение производственного оборудования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Якутия в 2022 году заняла 13 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата и стало второй среди регионов Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии действие целевого капитала «Дети столетия» будет продлено. Об этом в ходе прямой линии заявил глава республики Айсен Николаев.