Чебоксары, , 16:50 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества. На этот раз жертвой аферистов стал медицинский работник: чебоксарка лишилась сбережений, чтобы получить несуществующую ковидную компенсацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В полицию обратилась 52-летняя чебоксарка, которая является медицинским работником. Правоохранителям она рассказала, что ей позвонил неизвестный и убедил в возможности получения 10 тыс. рублей компенсации в связи с пандемией коронавируса.

По данным ведомства, пострадавшая выполнила инструкции аферистов, сфотографировав и отправив полные данные банковских карт, в том числе кредитную, а также поступившие после этого смс-пароли. В полиции отмечают, что чебоксарку не смутило списание средств после каждой передачи пароля, сомнительные транзакции были заблокированы банком.

Ущерб составил 125 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в январе–августе 2022 года полиция в Чебоксарах получила 270 заявлений о мошенничества, сумма ущерба превысила 95 млн рублей. Правоохранители отмечают, что чаще всего жители попадаются на уловки аферистов под видом отмены незаконных операций.

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