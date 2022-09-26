Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Состоялась премьера трейлера масштабной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева». Об этом 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Первого канала.

Пресс-служба Первого канала Герой Ивана Янковского в сериале «Союз Спасения. Время гнева»

Шоу выйдет 28 сентября 2022 года в онлайн-кинотеатре KION, затем оно появится в эфире Первого канала. Главные роли в проекте исполнили Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Добавим, что «Союз Спасения. Время гнева» — это история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из Заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.