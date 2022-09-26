26 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Возвращение Донбасса, Херсона, Запорожья, нескольких миллионов преобладающе русских людей к общему населению нашей страны, новых граждан, переживших то, что они пережили за последние десять лет, помогут хотя бы немного обновить нашу остывающую кровь. А вернувшиеся с войны ветераны не позволят больше профанировать политику.

Михаил Демурин, , 18:23 — REGNUM Преимущественное единомыслие, которое установилось в нашей стране в 2014 году по поводу возвращения Крыма, сыграло свою роль в оздоровлении российского общества, хотя и не оздоровило его полностью. Тем более не могу сказать этого о стране в целом: с 2014 года под предлогом (или прикрытием) этого «консенсуса» общественно-политическая система России ещё более деградировала. Выборы 2021 и 2022 годов лишь усугубили это предельно вредное для будущего нашей страны обстоятельство.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

С воссоединением Крыма и Севастополя Россия получила 2,5 млн новых граждан, в основном русских, но до самого последнего момента я не наблюдал какого-то явного положительного эффекта от этого для положения с засильем иностранных работников в наших городах, для контроля за распоясавшимися диаспорами по всей России.

Гораздо более положительный эффект мы видим от объявления пусть и частичной, но мобилизации, от постановки перед теми иностранными гражданами, кто хочет жить и зарабатывать в России, вопроса о том, чем для них по большому счёту является наша страна. Многие из них побежали в свои страны, и это хорошо: наконец, надеюсь, бизнес в крупных городах займётся привлечением на работу граждан самой России, особенно из глубинки.

Диего Ривера. Рабочий.1932

Человек с трагическим опытом всегда имеет более прочную основу в жизни, чем тот, кто по ней порхает. Многим в Москве, Петербурге, других крупных региональных центрах кажется, что они добывают свой хлеб в поте лица, но на деле у них не жизнь, а полужизнь. Да и наша страна в целом в последние десятилетия жила «полужизнью». Пора это заканчивать.

Возвращение Донбасса, Херсона, Запорожья будет этому способствовать; несколько дополнительных миллионов преобладающе русских людей к общему населению нашей страны, новых граждан, переживших то, что они пережили за последние десять лет, помогут хотя бы немного обновить нашу остывающую кровь. А вернувшиеся с войны ветераны — очень жду этого! — не позволят больше профанировать политику: в конце концов, политика не пиар «политиков», а искусство выживания стран и народов. Тем, кто это забыл, давно пора это напомнить!