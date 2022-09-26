Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге начали выявлять военнообязанных граждан и запрещать им пересекать КПП при оформлении на международные рейсы, чтобы улететь из России, сообщило 26 сентября издание «Фонтанка».

Пассажиры в аэропорту «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации. Ввиду чего сотрудники погранслужбы ФСБ России в аэропортах страны усилили работу. Так, получив от военного комиссариата списки лиц, подлежащих частичной мобилизации, при попытке пройти через КПП их не пропускают. При этом, как уточнило издание «Деловой Петербург», таких лиц не задерживают, а просто разворачивают.

Напомним, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 сентября сообщил, что никаких решений о закрытии границ РФ на фоне частичной мобилизации в настоящий момент нет.

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Вместе с тем в ФСБ рассказали, что попытки проезда подлежащих мобилизации граждан пресекаются на границе РФ и Казахстана в Курганской области. А к пограничному пункту Верхний Ларс на российско-грузинской границе отправили БТР для усиления правопорядка, в случае, если кто-то попытается прорваться на пункте пропуска и без оформления пограничных формальностей покинуть страну.

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