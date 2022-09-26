Нижний Тагил, Свердловская область, 26 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Новая партия тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поступила в российские вооружённые силы, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Минобороны России ТОС-1А «Солнцепёк»

На предприятии отметили, что Омский завод транспортного машиностроения, входящий в состав концерна «Уралвагонзавода», поставляет армии боевую технику.

«В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А», — говорится в сообщении.

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Напомним, «Солнцепёки» применяются в ходе спецоперации ВС РФ на территории б. УССР. Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ боятся термобарических реактивных снарядов, так как от них не спрятаться в блиндаже.