Рига, , 16:43 — REGNUM

Налоги Chris Potter

На сентябрь 2022 года общие налоговые задолженности в Латвии составили 1,1 млрд евро, что на 5% больше, чем в начале года. Об этом сообщила Служба государственных доходов страны.

Отмечается, что за месяц задолженность латышей выросла более чем на 20 млн евро. Она касается также приостановленных долгов и долгов с продлением срока уплаты.

Так, 574,2 млн евро составили долги перед основным государственным бюджетом, а задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 310,2 млн евро, долги по взносам социального страхования — 208,7 млн евро.

Подчеркивается, что актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 сентября 2022 года составили 617,6 млн евро или 56,5% общей суммы задолженности.

В начале августа 2022 года общие налоговые задолженности составляли 1,092 млрд евро, а в начале года — 1,044 млрд евро.