Вашингтон, 26 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Вашингтон предоставит Киеву $457,5 миллиона на нужды гражданской безопасности и проведение правительственных расследований. Об этом заявил 26 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Территория б. УССР

По его словам, миллионы долларов должны помочь Киеву в «документировании, расследовании и судебном преследовании преступлений», якобы совершённых российскими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена и законодатели двух партий США выделили Киеву за четыре месяца больше средств, чем Соединённые Штаты потратили на первые пять лет в Афганистане.