Рига, , 16:40 — REGNUM Из-за острой нехватки педагогов в ряде мест Латвии сложилась ситуация, когда в течение уже продолжительного времени местные власти не могут найти желающих занять эти должности.

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Как сообщает латвийский портал bb. lv, самая критическая ситуация с педагогическими вакансиями наблюдается в средней школе поселка Заса Екабпилского района (центр страны, 125 км от Риги). Уже долгое время там нет даже директора. Конкурс на эту должность уже дважды объявлялся, но никто не подал заявку.

Также в школе нет учителей биологии, химии и русского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2022 года в Латвии должна была состояться бессрочная общенациональная забастовка педагогов и работников образования. Они требовали повышения зарплат и пересмотра политики учебных нагрузок на преподавателей.

Забастовку удалось отменить в последний момент из-за договоренности профсоюзов с правительством.