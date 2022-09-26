Уфа, , 16:42 — REGNUM Советники главы Башкирии на общественных началах будут работать в местах боевого слаживания и обучения бойцов из региона. Об этом 26 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в региональном правительстве в центре управления республикой.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Хабиров сообщил, что 26 сентября ему должны предоставить фамилии пяти его советников на общественных началах, которые будут направлены в места боевого слаживания и обучения призванных из Башкирии.

Глава региона отметил, что кроме этого, в места дислокации мобилизованных из региона отправятся также пять фельдшеров с полным набором лекарств.

Хабиров поручил региональному минтрансу организовать доставку мобилизованных до места дислокации только на благоустроенных комфортабельных автобусах. Министерству торговли и услуг поручено обеспечить мобилизованных сухпайками.

Глава региона напомнил, что на границе с другими регионами в Октябрьском и Илишевском районе Башкирии для бойцов организованы пункты с горячим питанием.

«Персонально каждый глава участвует при проводах и отвечает за эту работу», — заявил Хабиров.

Хабиров отметил, что в Башкирии появится движение «шаймуратовцев». Он также поручил усилить работу по борьбе с фейками.

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