Якутск, 26 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Якутии действие целевого капитала «Дети столетия» будет продлено. Об этом в ходе прямой линии заявил глава республики Айсен Николаев.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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С вопросом о целевом капитале к Николаеву обратилась мать шестерых дочерей Любовь Михайлова. Она подчеркнула, что возможность получить 100 тыс. рублей, которые выплачиваются всем семьям при рождении ребёнка в год 100-летия Якутской АССР, пользуется спросом среди населения.

«Якутия славится многодетными семьями. В этом году в республике уже родилось свыше 8 300 детей. Мы — на пороге миллионного жителя республики. Мы уверены, что в этом году появится миллионный житель Якутии», — сказал Айсен Николаев.

Семьи в Якутии, в которых с 1 января по 31 декабря 2022 года родился ребёнок получают целевой капитал в сумме 100 тыс. рублей. Уже 1286 семей воспользовались целевым капиталом на общую сумму 114 млн руб. На улучшение жилищных условий направлено 81,1 млн рублей, на приобретение транспортного средства — 30,5 млн рублей. Оставшиеся средства распределены на открытие вклада на имя ребёнка и развитие подсобного хозяйства.

Помимо этого родители могут направить деньги на получение образования ребёнком, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, семейный отдых в России, страхование жизни и здоровья ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу сентября количество жителей Якутии может вырасти до миллиона человек.