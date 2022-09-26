26 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Санкции, введенные против России, повлияли на все сферы жизни граждан и государства, в том числе на экологию и ESG-повестку. Несмотря на это, адаптация экономики проходит с учетом Плана развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, принятого в марте 2022 года правительством России. Подробнее о реформировании экологического законодательства, влиянии санкций и их последствиях рассказывает Ольга Степченко, эксперт по экологии и устойчивому развитию.

Ольга Степченко, , 18:24 — REGNUM Пересмотр ESG-принципов в условиях новой реальности

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие государства и бизнес вынуждены пересматривать ранее принятые меры ESG, ориентируясь на актуальную повестку. Если в начале 2022 года российские компании продолжали учитывать требования западных инвесторов, то в марте значимость этих драйверов повестки начала меняться — бизнес приступил к редактированию намеченных экологических инициатив, апеллируя к приоритету национального вопроса. В этой ситуации обозначился риск того, что какие-то меры и цели по достижении экологического баланса будут снижены или на время заморожены. Международное партнерство, о котором в 17-й Цели устойчивого развития ООН говорится как об основополагающем принципе ESG, претерпевает некий кризис. Все это, как предполагают экоэксперты, при недостаточном контроле может привести к снижению надзора за предприятиями и компаниями, которые могут воспользоваться моментом.

По определенным проектам, которые ранее получили от государства зелёный свет, переносятся сроки — в марте Госдума приняла законопроект, который предлагает отложить ряд экологических инициатив из-за внешнего санкционного давления. В первых рядах этих изменений — закон, согласно которому окончание эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ переносится на два года — с 2024 года на 2026-й. Также будет скорректирован список городов — участников эксперимента. Также на два года планируется перенести требования по созданию систем автоматического контроля для объектов I категории предприятиями, получившими комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 года. По словам чиновников, эти и другие меры позволят предприятиям переориентировать свои планы, в том числе подобрать аналоги оборудования, найти новых поставщиков, учесть темпы импортозамещения.

Настораживает и резонансный законопроект, позволяющий снять экологические ограничения при строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Несмотря на то, что изначальный текст был пересмотрен после бурной реакции общественности, послабления все же ввели — в частности, для магистральной инфраструктуры, например трубопроводов. Теперь их строительство на ООПТ возможно без экологической экспертизы, что может привести к деградации биоразнообразия.

Экология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Проекты, на которые санкции не повлияли

На некоторые экоинициативы санкционная ситуация никак не повлияла или даже оказала положительный эффект. Так, на Сахалине начнется эксперимент по достижению углеродной нейтральности региона. С 2023 года будет введена отчетность по выбросам парниковых газов для крупных эмитентов. Уже начата работа над созданием единой системы мониторинга климатически активных веществ (метан, гидрофторуглероды и другие).

Также из личного опыта скажу, что компании не теряют интерес и к лесоклиматическим проектам. Так, уже в этом году вместе с Рослесинфоргом мы вели переговоры с несколькими крупными игроками на ESG-рынке. И уже прорабатываем начало реализации в следующем году.

Попадание под санкции, по словам некоторых специалистов, ускорило реформирование сферы отходов, являющейся одной из самых обсуждаемых и проблематичных в экологической среде. Разработан план, по которому с 2025 года будет введен стопроцентный норматив утилизации упаковки, ответственность за которую примут на себя производители. К улучшению «мусорной» ситуации приведет и вовлечение в оборот вторичных ресурсов.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

Кризис и мотивация

Не стоит недооценивать возможность дефицита технологий и комплектующих, необходимых для решения многих проблем устойчивого развития. Не исключено, что мы будем отрезаны от знаний и современных практик — уже пришлось отказаться от оценки компаний (CDP) и участия в международных организациях (ICMA). С одной стороны, это шаг назад, с другой, как и при любом кризисе, возможность для развития.

Однако уже сейчас из-за ограничений на закупку импортных комплектующих было принято решение выпускать автомобили с самым низким экологическим классом «Евро-0». Мера встретила критику со стороны Министерства природы, поскольку она окажет негативное влияние на качество воздуха в густонаселенных городах, но решение было принято и будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Выхлопные газы Simone Ramella

Риски и новые возможности ESG в России

В компаниях, скорее всего, будут все более сокращаться бюджеты на экологические инициативы и сужаться горизонт их планирования, что будет сопровождаться увольнением соответствующих сотрудников. Особенно это коснется бизнесов, которые ранее напрямую зависели от иностранных партнеров и были затронуты международными санкциями. Им, по всей вероятности, придется экономить.

С другой стороны, возрастает ценность национального рынка ответственного финансирования, который все же движется к своей цели и выпускает зеленые финансовые инструменты. Для российских компаний это возможность в непростых условиях продемонстрировать свою ответственность и избежать кризиса доверия, который сейчас переживают ESG-инициативы по всему миру. На фоне ухода с рынка международных компаний можно быть уверенными, что такие инициативы окупятся, в том числе в репутационном ключе.

В этом смысле возрастает роль и функции российских экологических организаций, которые ориентированы на внесение реального вклада в устойчивое развитие страны. Так, совсем недавно запустилось Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса», которое комплексно занимается вопросами сохранения и приумножения лесов. Также существуют и федеральные лесные акции, такие как «Сад Памяти» и «Сохраним лес», к которым у бизнеса не теряется интерес даже в текущих экономических условиях. И это поле для выстраивание национальной системы экологического партнерства ради достижения национальных целей развития.

Из-за всевозможных потрясений, кризисов и санкций, случающихся все чаще, карта ESG-рисков непрерывно меняется. Внимание фокусируется на тех проблемах, которые раньше оставались в тени, нынешний кризис показал, что это — кибербезопасность и выстраивание цепочек поставок. А значит, устойчивое развитие должность стать частью мышления каждого, чтобы все системы нашего общества могли функционировать.