Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер возможность установить аудио статус. Об этом 26 сентября сообщает Digital Information World.

WhatsApp Christoph Scholz

Как отмечает издание, благодаря нововведению пользователи смогут добавлять голосовые сообщения в свой статус. По функционалу это будет похоже на автоответчик. По данным СМИ, опция может появиться уже в обновлении 2.22.21.5.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 октября WhatsApp перестал работать на смартфонах с устаревшими операционными системами. Среди них — Android 5.0 Lolipop и iOS 12.

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