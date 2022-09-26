Вашингтон, 26 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер возможность установить аудио статус. Об этом 26 сентября сообщает Digital Information World.

Christoph Scholz WhatsApp

Как отмечает издание, благодаря нововведению пользователи смогут добавлять голосовые сообщения в свой статус. По функционалу это будет похоже на автоответчик. По данным СМИ, опция может появиться уже в обновлении 2.22.21.5.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 октября WhatsApp перестал работать на смартфонах с устаревшими операционными системами. Среди них — Android 5.0 Lolipop и iOS 12.