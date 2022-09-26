Красногорск, , 16:31 — REGNUM Частичная мобилизация не должна сказаться на подмосковные предприятия, которые задействованы в важных для экономики сегментах. Об этом 26 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для этого необходимо поддерживать диалог с руководителями предприятий, считает глава Подмосковья.

«Необходимо уделить внимание диалогу с предприятиями. Чтобы те, кто производит важные для экономики, для жизни предметы, продукты, изделия также продолжали работать стабильно без каких-либо потрясений», — сказал Воробьев.

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