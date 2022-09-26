Вашингтон, 26 сентября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск 26 сентября даст интервью адвокатам компании Twitter в преддверии судебного разбирательства о расторжении сделки на $44 миллиарда, сообщает Reuters.

NVIDIA Corporation Илон Маск

Ожидается, что адвокаты Twitter воспользуются интервью и позже попытаются доказать, что Маск отказывается от сделки из-за падения финансовых рынков. Сам Маск утверждает, что он передумал покупать компанию из-за того, что Twitter якобы не раскрыла полную информацию о количестве ботов, а также скрыла недостатки в системе безопасности.

Генеральный директор Tesla надеется, что судья позволит ему разорвать сделку без штрафных санкций, в то время как Twitter требует, чтобы он все-таки довёл сделку до конца.

Напомним, что начало пятидневного судебного процесса запланировано на 17 октября в Уилмингтоне, штат Делавэр.