Ярославль, 26 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ назначило директора Волковского театра Германа Громова временно исполняющим обязанности художественного руководителя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующий приказ.

Волковский театр

«Возложить временное исполнение обязанностей художественного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова» на директора Громова Германа Владимировича с 21 сентября на время отсутствия художественного руководителя», — говорится в документе.

Напомним, художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис погиб в аварии 20 сентября.