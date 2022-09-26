26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 17:01 — REGNUM Стрельба в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, в результате которой пострадал начальник призывной комиссии, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Томас Бентон. Ружья (фрагмент)

Согласно предварительным данным, в усть-илимский военкомат зашёл 25-летний местный житель, одетый в костюм «Горка», достал оружие, похожее на обрез, и произвёл выстрел в помещении военкомата. В результате стрельбы пострадал начальник призывной комиссии, которого срочно доставили в больницу, и теперь врачи борются за его жизнь. В это время в здании находились десятки людей, в том числе и те, кому пришла повестка о частичной мобилизации. Самого стрелка уже задержали.

«Зачем человека убивать, исполняющего свои обязанности? Чтобы срок получить? Долбанутый на всю голову тип», — поделилась своим мнением Олеся К.

Многие пользователи оказались шокированы произошедшим в маленьком городе Иркутской области. Граждане начали гадать над тем, что же побудило этого молодого человека пойти на преступление — отнять жизнь у военнослужащего при исполнении.

«Что это? Результат палочной работы военкоматов? Почему душевнобольному пришла повестка? Кто-то недоработал», — считает Олег С.

Некоторые комментаторы считают, что стрелка могло спровоцировать отношение к нему со стороны военной комиссии. Кто-то уверен, что преступник стал инструментом киевских спецслужб, которые пытаются навести панику среди российского общества.

«Вот это всё — последствия паники, которую накручивают фейковые СМИ, всякие иноагенты и просто киевские пропагандисты», — указывает Арсений К.

«Жертва нацисткой пропаганды. Но, несмотря на то, что его кто-то подстрекал, всё равно ждать его должно самое суровое наказание», — пишет Марат А.

Франсуа Вервилт. Удаление камня глупости (фрагмент). XVII век

Часть людей полагает, что не стоит усложнять, ведь 25-летний парень, выстреливший в военкома, мог быть просто душевнобольным, которому нужен был лишь существенный повод, чтобы совершить безумный поступок.

«Да что тут вообще обсуждать? Шизиков всегда хватало во всех государствах. Вспомните расстрелы детей в школах, садах, университетах. К сожалению, их не просчитать и так просто не выявить. Нормальному человеку не придёт в голову стрелять в военкома, обвинив его в мобилизации. Так что тут только посочувствовать можно пострадавшему и его близким. Дай Бог, чтобы выжил с минимальными потерями здоровья. А идиоту этому место в психушке. Жаль, что люди ведутся на комментарии всякой нечисти, желающей России поражения», — написала Елена Р.

Нашлись и те, кто считает, что если стрелок не хотел быть мобилизованным и попасть на фронт, то теперь он этого может не бояться, ведь остаток своей жизни он может провести в тюрьме либо же в психбольнице.

«Наверное, он добился того, чего хотел, — не поедет на фронт. Зато теперь поедет этапом на тюрьму, причём очень надолго, учитывая, что покусился на жизнь должностного лица», — отметил Артём Г.

Напомним, 26 сентября Следственный комитет Российской Федерации по Иркутской области сообщил о том, что следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске.