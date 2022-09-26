Подгорица, , 16:27 — REGNUM Консорциум итальянской российской компаний Eni Novatek принял решение выйти из бизнеса в Черногории, то есть больше не будет исследовать, есть ли на шельфе нефть. Именно поэтому министерство капитальных вложений страны потребовало от этого консорциума выплаты 12 миллионов евро.

Буровая на шельфе Gazprom.ru

Как сообщили порталу CdM в министерстве, консорциум выплатил в госбюджет шесть миллионов, а в последующие дни, заплатит оставшиеся шесть.

13 сентября завершился первый этап исследований, в который вошли исследования двух скважин. По обоим заданиям из первой фазы исследований компании Eni и «Новатэк» представили банковские гарантии, а именно 73 миллиона на первую скважину и 12 миллионов на вторую. Исследование первой скважины было проведено, а за вторую черногорская сторона требует неустойку.