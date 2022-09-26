Черногория получит от концерна Eni Novatek неустойку за ненайденную нефть
Подгорица, 26 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Консорциум итальянской российской компаний Eni Novatek принял решение выйти из бизнеса в Черногории, то есть больше не будет исследовать, есть ли на шельфе нефть. Именно поэтому министерство капитальных вложений страны потребовало от этого консорциума выплаты 12 миллионов евро.
Как сообщили порталу CdM в министерстве, консорциум выплатил в госбюджет шесть миллионов, а в последующие дни, заплатит оставшиеся шесть.
13 сентября завершился первый этап исследований, в который вошли исследования двух скважин. По обоим заданиям из первой фазы исследований компании Eni и «Новатэк» представили банковские гарантии, а именно 73 миллиона на первую скважину и 12 миллионов на вторую. Исследование первой скважины было проведено, а за вторую черногорская сторона требует неустойку.