Чебоксары, 26 сентября 2022, 16:27 — REGNUM Прибавление населения с воссоединением с Россией Донбасса, Запорожья и Херсонской области скажется на общественно-политической атмосфере «в лучшую сторону». Это позволить «очистить общество и получить «хорошую прививку» для молодёжи от фашизма. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Говоря о референдумах в ряде территорий б. УССР о воссоединении с Россией и пополнении населения РФ, депутат высказал уверенность, что это улучшит общественно-политическую обстановку в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Россия получила 2,5 млн новых граждан с воссоединением Крыма и Севастополя. Воссоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожья добавит России ей ещё несколько миллионов человек.