Чебоксары, , 16:27 — REGNUM Прибавление населения с воссоединением с Россией Донбасса, Запорожья и Херсонской области скажется на общественно-политической атмосфере «в лучшую сторону». Это позволить «очистить общество и получить «хорошую прививку» для молодёжи от фашизма. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Говоря о референдумах в ряде территорий б. УССР о воссоединении с Россией и пополнении населения РФ, депутат высказал уверенность, что это улучшит общественно-политическую обстановку в стране.

«Да, у жителей Донбасса — трагическое прошлое, они были под фашистским киевским режимом, испытали неонацизм на своих судьбах. И этот опыт не скрыть. Более того этот опыт — дополнительная прививка от прошлых ошибок и прививка от фашизма, прежде всего, для той молодёжи в России, которая слиплась с гаджетами и считает, что это их не касается. Правда, сейчас молодёжь как раз не сможет остаться в стороне, в том числе в рамках частичной мобилизации, а оставшиеся должны усвоить эти уроки у граждан освобождённых территорий б. УССР. Поэтому пополнение населения скажется на общественно-политической ситуации в России в лучшую сторону: будет обновление, очищение общества», — говорит Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Россия получила 2,5 млн новых граждан с воссоединением Крыма и Севастополя. Воссоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожья добавит России ей ещё несколько миллионов человек.