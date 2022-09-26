Воссоединение Донбасса с Россией очистит и обновит общество — депутат
Чебоксары, 26 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Прибавление населения с воссоединением с Россией Донбасса, Запорожья и Херсонской области скажется на общественно-политической атмосфере «в лучшую сторону». Это позволит «очистить общество и получить «хорошую прививку» для молодёжи от фашизма. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Говоря о референдумах в ряде территорий б. УССР о воссоединении с Россией и пополнении населения РФ, депутат высказал уверенность, что это улучшит общественно-политическую обстановку в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Россия получила 2,5 млн новых граждан с воссоединением с Крымом и Севастополем. Воссоединение с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Херсоном, Запорожьем добавит России ещё несколько миллионов человек.