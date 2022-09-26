Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорили к реальному сроку заключения мужчину, который после начала специальной военной операции сжег чучело в форме, напоминающей военное обмундирование, сообщили 26 сентября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Уголовное дело Thedailybeast.com

Акцию, которую правоохранительные органы оценили как хулиганство по части 2 статьи 213 УК РФ, Игорь Мальцев совершил вскоре после начала специальной военной операции. В суде выяснилось, что молодой человек является участником неформального антивоенного движения (пацифистом).

С 2020 года он посещал несанкционированные митинги, за что привлекался к административным штрафам. В марте он соорудил из журналов и газет чучело, облачил его в форму военнослужащего ВС РФ и поджег его на льду реки Малая Нева вблизи дома 1/Ж по улице Уральская.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ОПС.