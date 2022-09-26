Салехард, , 16:26 — REGNUM На Ямале природно-географические условия Красноселькупского района благоприятны для развития полярного земледелия. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Овощи (сс) JerzyGorecki

Учёные Научного центра изучения Арктики исследовали почву агроценозов в сёлах Красноселькуп, Толька и Ратта. Отобрав 70 килограммов образцов земли для химического анализа, эксперты описали 11 почвенных профилей. Ранее аналогичные исследования проводились в Ямальском, Шурышкарском, Надымском и Приуральском районах. Но именно в восточной части Ямала учёные зафиксировали уникальные типы почв, которые годятся для масштабного земледелия. Исследованные почвы теплые и песчаные. Многолетняя мерзлота практически отсутствует.

Отмечается, что жители Красноселькупского района выращивают в открытом грунте картофель, помидоры, свеклу, морковь, кабачки, патиссоны, клубнику и зелень. Для повышения урожайности картофеля и других овощей коренное население — селькупы — использует рыбные остатки. Некоторые огородники утилизируют в компостах остатки боровой дичи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёными на Ямале реализуется научно-технологический проект «Арктический банк здоровых сортов картофеля». С 2021 года специалистами выводится безвирусный семенной материал.

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