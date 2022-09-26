Душанбе, , 18:29 — REGNUM Американцы, приняв свое положение, не оставляют попытки закрепления в Туркестане. Об этом 24 сентября написал в своём телеграм-канале российский тюрколог Владимир Аватков, комментируя информацию о том, что США могут передать Узбекистану и Таджикистану часть своих военных самолётов и вертолётов, которые были перегнаны из Афганистана.

Разведка Edith Soto

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Эксперт отметил, что взамен американские власти хотят, чтобы эти страны заключили с ними неофициальное соглашение об «углублении отношений в области безопасности границ и борьбы с терроризмом».

Политолог акцентировал внимание на том, что такое соглашение позволит США потребовать от Узбекистана и Таджикистана предоставлять ранее недоступные разведанные, то есть фактически вновь заиметь «глаза» в Туркестанском регионе.

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Также, по его мнению, американские власти могут настоять на открытии своих военных баз на территории этих республик, то есть максимально близко от России.

«Как прекрасен новый мир! Даже стареющий гегемон уже изо всех сил пытается перестроиться и начать играть в баланс сил. Усилия заметны, но справиться будет сложно. Мир меняется», — констатировал Аватков.

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