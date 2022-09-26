Москва, 26 сентября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Госдуме считают неоднозначным вопросом вооружение охраны школ, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

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«Вооружать ли школьных охранников — вопрос неоднозначный. Наличие оружия в школе — дополнительный и очень серьёзный источник опасности», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

При этом парламентарий настаивает на обеспечении образовательных организаций системой видеонаблюдения и системой автоматической блокировки входных дверей.

«Но вот то, что не вызывает никаких сомнений: необходимость обеспечить все школы системой видеонаблюдения и автоматической блокировкой входных дверей. Об этом говорилось не раз, но…» — рассуждает парламентарий.

Он надеется, что трагедия в Ижевске (Удмуртия) станет последней точкой, после которой все школы будут действительно надежно защищены.

«Сумели же их (в обязательном порядке!) обеспечить тревожными кнопками», — напомнил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 26 сентября неизвестный устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске (Удмуртия), после чего покончил с собой.