Ижевск, 26 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Терактом назвал массовое убийство в школе Ижевска 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что президент соболезнует всем людям, потерявшим близких в результате этой трагедии, и «желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта лицом».

Песков от имени Кремля указал на то, что теракт совершило лицо, «которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке».

Читайте также: Укронацистские выкормыши — Сеть знает, чьих рук расстрел в школе в Ижевске

Напомним, утром 26 сентября в средней школе № 88 Ижевска погибли 13 человек, включая девятерых детей, кроме того, 23 человека, 20 из которых — дети, были ранены.