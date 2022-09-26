Пенза, , 16:27 — REGNUM До конца 2022 года в Пензенской области по линии национального проекта «Культура» завершат капитальный ремонт 10 учреждений, еще четыре объекта приведут в порядок в 2023 году, сообщил 26 сентября губернатор Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

«В настоящее время полностью завершен ремонт Бековского районного дома культуры, центра досуга в селе Ермоловка Пензенского района, Тамалинской районной библиотеки. Еще 7 объектов должны быть сданы в эксплуатацию после ремонта до конца текущего года», — уточнил глава Пензенской области.

На модернизацию зданий досуговых и просветительских центров, расположенных в сельской местности, выделяется 197 млн рублей, из них 27 млн из федерального бюджета.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области по проекту «Культурная палитра 58 региона» создано 11 туристических маршрутов.

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