26 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили намерения Германии в отношении поставок киевскому режиму вооружений, акцентировав внимание на том, что Берлин боится наступить на «те же грабли».

Валерий Ходячий, , 16:42 — REGNUM Новость о том, что Берлин не намерен поставлять киевскому режиму танки, вызвала широкий интерес в интернет-пространстве Южной Кореи.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В интервью американскому изданию The New York Times канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что поставки могут стать опасным шагом к дальнейшему конфликту.

«Мы хотим поддержать киевский режим таким образом, который не обострит ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — заявил политик.

По мнению канцлера, Германия и так «много делает для киевского режима».

Ранее власти Германии обещали выделить киевскому режиму 700 млн евро, а также системы ПВО, реактивные системы залпового огня, высокоточную артиллерию и десятки зенитных орудий. Однако Шольц отказался предоставлять танки «Леопард» и боевые машины пехоты «Мардер».

Между тем глава киевского МИД Дмитрий Кулеба обвинил Берлин в неспособности назвать разумную причину, по которой Германия не может поставить киевскому режиму оружие.

«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят», — добавил Шольц.

В то же время южнокорейские СМИ акцентируют внимание на том, что США, как и Германия, не решаются отправить киевскому режиму сложные системы вооружений. США пока отказываются принять запрос Киева на отправку управляемых ракет большой дальности.

Пуск ракеты ATACMS army.mil

«Ситуация показала, какова Германия на самом деле», — пишет jemo***.

«Конечно, если они предоставят киевскому режиму танки, со стороны РФ последует ответный удар», — считает lks1***.

«Германия боится, что останется без газа. Ведь зима уже близко…» — пишет elca***.

«Если Германия продолжит поддерживать киевский режим, то падет не Россия, а именно Германия. Ведь за киевским режимом стоят США. Они используют киевский режим, чтобы насолить России и вернуть Европу в каменный век», — высказывает свою точку зрения rkah***.

«Германия и Франция — две страны, которые почти не оказали помощи киевскому режиму. Видимо, они боятся, потому что помнят, что в прошлом Россия ставила их на колени», — пишет with***.

«На самом деле, Германия сейчас не в состоянии кому-либо помочь…» — отмечает gksh***.

«Германия не видит выгоды в столкновении киевского режима с Россией», — считает sang***.

«Просто Германия умеет реально оценить политическую ситуацию», — пишет chun***.

«Киевский режим продолжает обдирать соседние страны…» — сетует youn***.

«Одно нажатие В. Путина на кнопку поразит страны НАТО», — предполагает uhap***.

«Правильно делают. Ибо если в Германию кто-то позднее вторгнется, никто, кроме них самих, не поможет», — считает jaka***.