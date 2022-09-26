Валерий Ходячий, 26 сентября 2022, 16:42 — REGNUM Новость о том, что Берлин не намерен поставлять киевскому режиму танки, вызвала широкий интерес в интернет-пространстве Южной Кореи.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В интервью американскому изданию The New York Times канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что поставки могут стать опасным шагом к дальнейшему конфликту.

«Мы хотим поддержать киевский режим таким образом, который не обострит ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — заявил политик.

По мнению канцлера, Германия и так «много делает для киевского режима».

Ранее власти Германии обещали выделить киевскому режиму 700 млн евро, а также системы ПВО, реактивные системы залпового огня, высокоточную артиллерию и десятки зенитных орудий. Однако Шольц отказался предоставлять танки «Леопард» и боевые машины пехоты «Мардер».

Между тем глава киевского МИД Дмитрий Кулеба обвинил Берлин в неспособности назвать разумную причину, по которой Германия не может поставить киевскому режиму оружие.

«Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят», — добавил Шольц.

В то же время южнокорейские СМИ акцентируют внимание на том, что США, как и Германия, не решаются отправить киевскому режиму сложные системы вооружений. США пока отказываются принять запрос Киева на отправку управляемых ракет большой дальности.

Пуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS
army.mil

«Ситуация показала, какова Германия на самом деле», — пишет jemo***.

«Конечно, если они предоставят киевскому режиму танки, со стороны РФ последует ответный удар», — считает lks1***.

«Германия боится, что останется без газа. Ведь зима уже близко…» — пишет elca***.

«Если Германия продолжит поддерживать киевский режим, то падет не Россия, а именно Германия. Ведь за киевским режимом стоят США. Они используют киевский режим, чтобы насолить России и вернуть Европу в каменный век», — высказывает свою точку зрения rkah***.

«Германия и Франция — две страны, которые почти не оказали помощи киевскому режиму. Видимо, они боятся, потому что помнят, что в прошлом Россия ставила их на колени», — пишет with***.

«На самом деле, Германия сейчас не в состоянии кому-либо помочь…» — отмечает gksh***.

«Германия не видит выгоды в столкновении киевского режима с Россией», — считает sang***.

«Просто Германия умеет реально оценить политическую ситуацию», — пишет chun***.

«Киевский режим продолжает обдирать соседние страны…» — сетует youn***.

«Одно нажатие В. Путина на кнопку поразит страны НАТО», — предполагает uhap***.

«Правильно делают. Ибо если в Германию кто-то позднее вторгнется, никто, кроме них самих, не поможет», — считает jaka***.