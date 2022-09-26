Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Ростовский зоопарк потратит 10,6 млн рублей на вольер для крокодила Люцифера. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Крокодил

Победитель торгов должен построить вольер за 8,5 млн рублей, а также обустроить бассейн за 2,1 млн рублей.

Напомним, в зоопарке Ростова-на-Дону с 1983 года проживает один сиамский крокодил по кличке Люцифер. В мире таких хищников осталось около 5 тыс. особей.