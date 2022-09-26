Москва, 26 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Итоги парламентских выборов в Италии — холодный душ для ЕС, убежден лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Ведь победу на них одержали не просто правые, а евроскептики. В частности, Мелони часто выступала против того, что она называет сообществом «брюссельских бюрократов и ЛГБТ-лобби». Резко критикуют правые и политику Евросоюза в отношении мигрантов», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

При этом несмотря на присутствие среди лидеров коалиции Берлускони и Сальвини, которые в прошлом активно развивали отношения с Россией, Рим, прежде всего, учитывая тесную интеграцию Италии с ЕС и США, ее зависимость от НАТО, вряд ли пока готов резко им противоречить, и Мелони уже заявляла о поддержке помощи киевскому режиму, указал парламентарий.

«Но нельзя забывать и о том, что все больше итальянцев выходят на митинги протеста против поставок Киеву вооружений, за отмену антироссийских санкций. Если этот тренд будет нарастать, новое итальянское правительство вряд ли сможет его игнорировать», — убежден Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ведущей политической силой в Италии впервые становится крайне правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелоне. В коалицию с ней входят также «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.