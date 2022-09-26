Черкесск, 26 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарного груза отправила Карачаево-Черкесия в Донбасс. На этот раз грузовики повезли для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, помимо продуктов питания, книги и теплые вещи, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Сегодня мы при поддержке депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова («Единая Россия») отправляем в Донецкую и Луганскую Народные Республики продукты питания — это 12 тонн муки и круп. Также они получат вязанные изделия. Их в рамках партийной акции «Бабушкина забота» приносили в пункты сбора помощи жители нашей республики», — сообщил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Джамбаев .

Кроме того, по его словам, в грузовиках книги для библиотек — около 600 экземпляров. Всего с начала спецоперации на территории б. УССР Карачаево-Черкесия отправила в Донбасс 43 партии гуманитарного груза общим весом более 400 тонн.