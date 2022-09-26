Аресибо, Пуэрто-Рико, 26 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Более 780 тысяч человек остаются без электричества в Пуэрто-Рико 26 сентября спустя неделю после урагана «Фиона», сообщает UPI со ссылкой на данные компании LUMA Energy и сайт PowerOutage. us.

Ураган

При этом в центральной части острова без электричества продолжают жить примерно 60% потребителей. В северо-восточной части острова данный показатель значительно меньше и составляет 10%.

Согласно данным правительства Пуэрто-Рико, за последнюю неделю электричество также было восстановлено у 820 тысяч потребителей.

Напмоним, что в результате урагана погибли по меньшей мере восемь человек. На этом фоне президент США Джо Байден ранее объявил о стихийном бедствии в Пуэрто-Рико и поручил предоставить этому ассоциированному с США государству дополнительную помощь.