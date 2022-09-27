Москва, , 12:52 — REGNUM Запрет «Казахстан Темир Жолы» на использования своей инфраструктуры — технический. Его можно обойти до урегулирования ситуации и проблем не будет. Об этом ИА REGNUM 26 сентября рассказал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, национальный оператор железнодорожной сети Казахстана «Казахстан Темир Жолы» планировал с 24 по 30 сентября 2022 года запретить подачу порожних полувагонов для российского производителя «Руссоль». Директор компании Сергей Черный предупредил, что запрет использования Казахстаном своей железнодорожной инфраструктуры может привести к сбоям в поставках или их полной остановке. Причиной запрета, по версии КТЖ стало скопление порожных вагонов, Казахстан обещает «снять ограничения, как только ситуация нормализуется».

По мнению Безбородова, «Руссоль» прекрасно понимает «что происходит, но истерит на атомную войну».

«КТЖ ввёл конвенциональный запрет. Это чисто технический и автоматический шаг при определённых условиях. Решение для «Руссоли» в таких условиях простое — пока везти продукцию машинами на ближайшую станцию неподконтрольную КТЖ и требовать компенсации с РЖД, за допущение такого решения со стороны Казахстана», — сказал эксперт.