Севастополь, 26 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. План по частичной мобилизации в Севастополе фактически выполнен, сообщил 26 сентября в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«План поставленный по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идёт замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных», — написал Развожаев.

Он пояснил, что лично рассматривал такие ситуации. Также губернатор уточнил, что в воинской части ознакомился с ходом оформления выплаты по 200 тысяч рублей мобилизованным.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты состоялась церемония приведения к Военной присяге Российской Федерации призывников, которые проходили срочную службу до воссоединения Крыма с Россией и находились в запасе. Ранее о завершении мобилизации заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.