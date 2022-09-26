Красногорск, 26 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Руководству подмосковных предприятий следует передать списки сотрудников в военкоматы. Об этом 26 сентября заявил военный комиссар Московской области Алексей Астахов на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, соответствующая обязанность прописана в федеральном законодательстве России.

«Большая часть призываемых граждан работает на предприятиях Московской области. Поэтому обращаюсь к директорам и руководителям организаций о предоставлении в кратчайший срок в военные комиссариаты актуальных списков работающих граждан», — сказал Астахов.