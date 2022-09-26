Москва, , 16:12 — REGNUM Авторы анимационного сериала «Смешарики» представили альбом ремиксов на звучавшие в шоу композиции. Об этом 26 сентября пишет InterMedia.

Смешарики Цитата из м/ф «Смешарики». 2012. Россия

Пластинка, состоящая из 22 песен, получила название «Смешарики. 2.2.22». Её релиз приурочен к 20-летию мультсериала. «Любимые композиции — «Марафонец», «Бедненький больной», «Ягода-малинка» и другие трансформируются в современные музыкальные жанры, примерив на себя новое звучание: disco, trap, g-house и даже deep trance», — рассказали в группе компаний «Рики», выпускающей «Смешариков».

Ранее со «Смешариками» сотрудничали несколько известных блогеров, среди них — Аня Pokrov и Эльдар Джарахов. В рамках коллаборации они выпускали песни с персонажами мультсериала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре с кондитера потребовали компенсацию за использование «Малышариков»