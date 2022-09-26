Кабул, 26 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста сообщил в своём отчёте, что более 24 миллионов человек в Афганистане нуждаются в срочной гуманитарной помощи из-за приближающихся холодов. Об этом сообщает агентство «Тасним».

ИА REGNUM Красный Крест

Комитет добавил, что для предотвращения ухудшения положения людей правительства и организации по оказанию помощи должны найти способ вернуться в эту страну, чтобы возобновить поддержку.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, ссылаясь на гуманитарный кризис в стране, также написало в «Твиттере», что более 24 миллионов человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи.

«Тысячи людей в Афганистане страдают от голода, землетрясений и наводнений, и им нужна срочная помощь, чтобы перезимовать», — пишет УКГВ.

С другой стороны, активы Афганистана заблокированы США и некоторыми западными странами, и временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также находится под санкциями.

Ранее Шах Мохаммад Мехраби, бывший член Высшего совета Центрального банка Афганистана, написал, что Афганистан переживает самый острый кризис за последние несколько десятилетий, но его «противоядие заперто в Америке, и доступ к нему невозможен».