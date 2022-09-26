Уфа, , 16:51 — REGNUM Количество людей, которые приходят в военкоматы и записываются в добровольцы, резко увеличилось в Башкирии. Об этом 26 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Хабиров поручил главам муниципальных образований совместно с военными комиссариатами отработать каждое обращение жителей Башкирии, связанное с частичной мобилизацией. Он подчеркнул, что это является первоочередной задачей глав муниципалитетов.

Глава региона напомнил, что к нему обращаются жители, которые объясняют и представляют документы, свидетельствующие о том, что в силу различных льгот их муж, сын или брат не должен быть призван. В связи с этим возникают спорные моменты, пояснил Хабиров.

«Проанализируйте обращения. По каждой фамилии, по которой есть вопрос, нужно разобраться. В случае обнаружения фактов, препятствующих призыву на военную службу, необходимо решить вопрос, вплоть до того, чтобы забрать мобилизованного обратно», — заявил глава региона.

Он сообщил, что в Башкирии сейчас выросло число добровольцев, которые сами приходят записываться в военкоматы.

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